В Каире из-под завалов спасли 18 человек

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятиэтажное старинное здание обрушилось в центре Каира. Как сообщил информационный портал , к настоящему моменту из-под завалов извлечены живыми 18 человек.

По данным службы гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям Египта, в доме на улице Каср-эн-Нил обрушились верхние этажи. Здание состояло из четырех этажей – верхние были жилыми, на первом располагались магазины, офисы и пункт обмена валют.

Поисковая операция продолжается, район происшествия оцеплен, движение перекрыто. Из соседних домов проводится экстренная эвакуация жителей.

О пострадавших информации нет. О причинах обрушения пока не сообщается.-0-