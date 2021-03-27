В Каире при обрушении здания погибли три человека

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли, 23 пострадали в результате обрушения многоэтажного здания в одном из районов Каира в ночь на субботу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию газеты Al-Ahram.

Все пострадавшие в результате данного происшествия были госпитализированы в больницу Аль-Салам. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Согласно официальному заявлению Каирской мухафазы, сейчас под завалами ведутся поиски людей. На месте происшествия работают бригады скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов, военные. Также сообщается, что губернатор Каира генерал-майор Халед Абдель Аль поручил сформировать инженерный комитет для анализа ущерба от обрушения сразу же после того, как прокуратура закончит проверку.-0-