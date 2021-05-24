В Калифорнии 149 человек арестованы за вандализм и нарушение комендантского часа

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Хантингтон-Бич, штат Калифорния, 22 мая арестовала 149 человек за вандализм, неподчинение и нападение на сотрудников правоохранительных органов и нарушение комендантского часа, сообщает радио WGN Radio.
По данным полиции, были арестованы 121 взрослый и 28 человек в возрасте до 18 лет.
22 мая около 2,5 тыс. молодых людей собрались на пляже Калифорнии отметить день рождения пользователя TikTok по имени Эндриан, на которое он пригласил всех через соцсеть. Полиция объявила мероприятие незаконным.
Попытки разогнать толпу молодых людей привели к беспорядкам. Они сбились в большие группы, которые двинулись в центр города, где начали громить все, что попадалось на их пути, рисовать граффити, бросать камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов.
"По мере того, как размер толпы продолжал быстро расти, большие группы расходились по разным местам по всему району, бросая бутылки, камни, фейерверки и другие предметы в офицеров", - заявил сотрудник полиции Хантингтон-Бич.
В результате беспорядков были повреждены несколько зданий в центре города, много полицейских машин и вышка спасателей.-0-