В Калифорнии эвакуируют почти 120 тыс. человек

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти штата Калифорния распорядились об эвакуации более 119 тыс. жителей, домам которых угрожают природные пожары. Об этом заявил губернатор Гэвин Ньюсом на пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в Twitter, сообщает ТАСС.

"Уведомления об эвакуации следует воспринимать со всей серьезностью. Мы разослали их 119 тыс. человек", - сказал он.

По словам губернатора, количество очагов природных пожаров на севере Калифорнии возросло с 367 до 560. Выгорела зона площадью 312 тыс. га. На борьбу с огнем мобилизованы более 12 тыс. пожарных, в ней задействованы свыше тысячи машин, 241 бульдозер, 88 вертолетов и 24 самолета с системой сброса воды. Число жертв стихийного бедствия достигло шести человек.

Гэвин Ньюсом 18 августа объявил режим чрезвычайной ситуации в штате из-за аномальной жары и пожаров. Новый температурный рекорд был зафиксирован в Долине Смерти - межгорной впадине в районе пустыни Мохаве. Столбики термометров в этом районе поднялись до отметки 54,4 градуса Цельсия.-0-