В Калифорнии из-за COVID-19 вводят комендантский час

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Калифорния с 21 ноября на месяц вводят комендантский час для сдерживания распространения COVID-19. Об этом сообщил в своем Twitter губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Он отметил, что с 21 ноября в округах, которые входят в фиолетовую зону ограничений, с 22.00 до 5.00 будут запрещены любые виды деятельности, не имеющие стратегического для государства значения, а также собрания граждан.

Очередные ограничительные меры связаны с тем, что в первую неделю ноября в Калифорнии заболеваемость COVID-19 увеличилась примерно на 50%, говорится на сайте губернатора.

"Мы просим калифорнийцев изменить свое личное поведение, чтобы остановить всплеск заболеваемости. Если мы ослабим бдительность, это может подвергнуть опасности тысячи жизней и нанести вред нашей системе здравоохранения, - заявила Эрика Пэн, исполняющая обязанности государственного инспектора здравоохранения. - Особенно важно защитить наиболее уязвимые слои населения, а также работников, которые борются со второй волной болезни. Вместе мы предотвратили кризис общественного здравоохранения весной, вместе мы можем сделать это снова".

Отмечается, что в фиолетовую зону в Калифорнии входит 41 округ, где проживает почти 94% населения штата. Всего в Калифорнии проживают около 40 млн человек.

По данным Reuters, в США зафиксировано более 11,7 млн зараженных коронавирусом, с момента вспышки скончались 252 тыс. человек.-0-