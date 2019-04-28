В Калифорнии мужчина устроил стрельбу в синагоге

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в синагоге города Поуэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал
Мужчина открыл стрельбу по прихожанам синагоги Chabad Way города Поуэй 27 апреля около 11.30 по местному времени. Шериф округа Сан-Диего Билл Гор проинформировал, что подозреваемый взят под стражу. Речь идет о белом 19-летнем мужчине по имени Джон Ирнест, который до этого проживал непосредственно в Сан-Диего. Ранее он был также назван одним из подозреваемых по делу о пожаре, который вспыхнул в синагоге одного из близлежащих городов в марте текущего года.
Шериф сообщил, что в результате стрельбы пострадали четыре человека, которые были в скором времени доставлены в больницу. "К сожалению, одна из пострадавших умерла от полученных ранений", - добавил он.
Мэр города Стив Вос назвал данный инцидент преступлением на почве ненависти.-0-
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