В Калифорнии подросток устроил стрельбу в школе

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подросток открыл стрельбу в средней школе в Санта-Кларите (Южная Калифорния, США). Погибли двое учеников, еще трое ранены, сообщает Associated Press .

Инцидент произошел 14 ноября. Уточняется, что школьник, которому в этот день исполнилось 16 лет, принес в учебное заведение пистолет и незадолго до начала занятий открыл огонь по одноклассникам. Ранив пятерых человек, он выстрелил себе в голову и был госпитализирован в критическом состоянии. Пятеро раненых также были госпитализированы, впоследствии от полученных травм 16-летняя девочка и 14-летний мальчик скончались, еще трое пострадавших в возрасте 14-15 лет находятся в больнице.

Полиция ведет расследование, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Пока мотивы злоумышленника неизвестны.

Вице-президент США Майк Пенс выразил соболезнования семьям погибших. Он пообещал, что Дональд Трамп будет работать над тем, чтобы положить конец насилию с применением оружия.

Санта-Кларита - город с населением более 200 тыс. человек, расположенный примерно в 48-и км к северо-западу от центра Лос-Анджелеса.-0-