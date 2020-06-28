В Калифорнии при стрельбе погибли два человека

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли, еще четверо получили ранения 27 июня в результате стрельбы в сортировочном центре торговой сети Walmart в городе Ред-Блафф (штат Калифорния). Об этом со ссылкой на представителя больницы сообщила газета The New York Times, информирует ТАСС.

Неизвестный на белом автомобиле протаранил вход в распределительный центр, где в тот момент находились около 200 сотрудников. Один из них - Фрэнклин Листер - рассказал газете, что только заступил на смену и сначала принял происходящее за учебную пожарную тревогу. Его коллега Скотт Таммаканти полагает, что стреляли из полуавтоматического оружия, он насчитал около 60 выстрелов.

В центре произошла паника. Скотт Таммаканти вместе с остальными коллегами бросился к выходу, чтобы не попасть под пули. Примерно в 15.45 по местному времени (1.45 28 июня по минскому) сотрудники органов правопорядка, подоспев на место событий, открыли огонь на поражение, попав стрелявшему в грудь.

Неизвестно, умер ли нападавший, а если так, то включен ли он в общее число жертв.

По данным The New York Times, еще четыре человека получили ранения, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Представитель Walmart Скотт Поуп заявил местной газете Record Searchlight, что компания в курсе случившегося и сотрудничает с полицией. Ред-Блафф с населением около 14 тыс. человек расположен в 210 км севернее Сакраменто, административного центра Калифорнии.-0-