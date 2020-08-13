В Калифорнии природный пожар охватил площадь в 4 тыс. га, идет эвакуация

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Природный пожар вспыхнул в американском штате Калифорния, огнем охвачено около 4 тыс. га, сообщает NBC.

Распространению огня способствует сухая погода и сильный ветер. В тушении участвуют более 500 сотрудников пожарной службы.

Местные власти уже распорядились эвакуировать жителей около 100 домов, расположенных в непосредственной близости от линии огня. По данным CBS, временный эвакуационный пункт для людей был организован в одной из школ города Палмдейл. Однако из-за ограничений, связанных с коронавирусом, эвакуированных людей в здание школы не пустили, предложив оставаться в своих автомобилях на школьной парковке.

Причина пожара пока не установлена, данных о пострадавших не поступало.-0-