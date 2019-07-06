В Калифорнии произошло второе землетрясение за неделю

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на юге Калифорнии, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест. По данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 км. Как сообщила в Twitter пожарная служба калифорнийского города Сан-Бернардино, в результате землетрясения один человек получил незначительные травмы. Также пострадали дома, расположенные вблизи очага подземных толчков: они сместились, в их основании образовались трещины, подпорные стены разрушились.
Это второе землетрясение в этом районе за последние дни. Неподалеку от города Риджкрест в 195 км к северу от Лос-Анджелеса 4 июля произошло землетрясение магнитудой 6,4. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.-0-
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