В Калифорнии произошло второе землетрясение за неделю

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на юге Калифорнии, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест. По данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 км. Как сообщила в Twitter пожарная служба калифорнийского города Сан-Бернардино, в результате землетрясения один человек получил незначительные травмы. Также пострадали дома, расположенные вблизи очага подземных толчков: они сместились, в их основании образовались трещины, подпорные стены разрушились.

Это второе землетрясение в этом районе за последние дни. Неподалеку от города Риджкрест в 195 км к северу от Лос-Анджелеса 4 июля произошло землетрясение магнитудой 6,4. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.-0-