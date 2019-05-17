В Калифорнии разбился истребитель F-16

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калифорнии возле военной авиабазы на нежилое здание упал самолет F-16, пилот успел катапультироваться, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию
Авиакатастрофа произошла вчера в округе Риверсайд в 15.45 по местному времени. Истребитель упал и пробил крышу одного из зданий коммерческого типа в нескольких десятках метров от взлетно-посадочной полосы. Летчик доставлен в больницу.
Известно, что на борту самолета были боеприпасы.
Предположительно, причиной крушения истребителя F-16 стал отказ гидравлической системы.-0-
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