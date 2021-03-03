В Калифорнии в ДТП погибли 13 человек

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калифорнии (США) произошла крупная автомобильная авария, по меньшей мере 13 человек погибли и более десятка были ранены, сообщает американская газета The Washington Post.

По данным полиции, внедорожник, в котором находились не менее 25 человек, столкнулся с грузовиком. Причины аварии пока неизвестны.

Отмечается, что во внедорожнике было как минимум в три раза больше людей, чем это предписано правилами. У пассажиров не было с собой документов. Предположительно, они являлись иммигрантами, которые нелегально пересекли границу с Мексикой.

В последние недели в США фиксируют резкое увеличение числа незаконных мигрантов из Мексики. Также стало значительно больше подростков и детей, пересекающих границу без сопровождения родителей.-0-