В Калифорнии в результате пожаров загрязнение воздуха стало крайне опасным

17 ноября, Гомель/Корр. БЕЛТА/. Департамент общественного здравоохранения Калифорнии порекомендовал жителям штата использовать респираторы из-за загрязнения воздуха в результате природных пожаров. Об этом 17 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Сан-Франциско. В городе объявлен "пурпурный", последний из шести уровней экологической тревоги.

"Качество воздуха в Сан-Франциско остается на "пурпурном" уровне, это повышенный риск для здоровья всех групп населения. Лучше не покидать помещения, держать окна и двери закрытыми", - написало ведомство в своем Twitter-аккаунте. Такое же положение в административном центре штата Сакраменто, в городах Окленд и Чико.

Департамент общественного здравоохранения разместил в своем Twitter-аккаунте наиболее распространенные типы респираторов и инструкции по пользованию ими, а также информацию о том, где их можно приобрести.

Общее количество жертв пожаров, полыхающих в Калифорнии, составило уже 74 человека. Количество пропавших без вести возросло с 630 человек до более чем 1 тыс. человек.

Площадь пожара на севере Калифорнии, который уже признан самым разрушительным в истории штата, составляет более 566 кв. км, он локализован на 40%. Уничтожены более 11,8 тыс. строений, из них 9,7 тыс. жилых домов. Президент США Дональд Трамп 17 ноября совершает поездку по Калифорнии, чтобы оценить ситуацию на месте, лично поговорить с пострадавшими и с представителями власти на месте.-0-