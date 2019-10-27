В Калифорнии из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайную ситуацию в связи с лесными пожарами, которые продолжают охватывать территорию штата. Об этом сообщает BBC со ссылкой на официальный сайт губернатора.

Ньюсом подчеркнул, что власти задействуют все доступные средства в борьбе с пожарами, и призвал жителей Калифорнии, получивших уведомление об эвакуации, покинуть место жительства. Предписание об эвакуации получили около 180 тыс. человек на севере штата.

В данный момент десятки тысяч домов в Калифорнии находятся под угрозой уничтожения пожарами. Миллионы человек в 36 округах остались без электричества в результате плановых отключений. Это было сделано для того, чтобы избежать возгораний в связи с повреждениями электропроводки. Такое массовое отключение света признано самым масштабным в истории штата.

В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют 40 тыс. человек В тушении огня 24 октября принимали участие около 500 пожарных. Ситуация осложнялась тем, что в районе природного бедствия порывы ветра достигали 18 м/с. Сильный ветер ожидается и утром 25 октября.

Более 100 тысяч человек эвакуированы в Калифорнии из-за природных пожаров Со стихией на юге Калифорнии сражаются около тысячи пожарных. По данным пожарного управления Лос-Анджелеса, к настоящему моменту уничтожены уже более 75 построек.