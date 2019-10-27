В Калифорнии из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайную ситуацию в связи с лесными пожарами, которые продолжают охватывать территорию штата. Об этом сообщает
Ньюсом подчеркнул, что власти задействуют все доступные средства в борьбе с пожарами, и призвал жителей Калифорнии, получивших уведомление об эвакуации, покинуть место жительства. Предписание об эвакуации получили около 180 тыс. человек на севере штата.
В данный момент десятки тысяч домов в Калифорнии находятся под угрозой уничтожения пожарами. Миллионы человек в 36 округах остались без электричества в результате плановых отключений. Это было сделано для того, чтобы избежать возгораний в связи с повреждениями электропроводки. Такое массовое отключение света признано самым масштабным в истории штата.