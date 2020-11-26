В Калининграде у жилого дома произошла стрельба - есть жертвы

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Калининграда застрелил бывшую жену и покончил с собой, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

Стрельба произошла у одного из жилых домов по улице Чернышевского в Калининграде. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, мужчина сделал около восьми выстрелов.

"По предварительным данным, 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой. Оружие, из которого, предположительно, произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия. <…> Следователи регионального управления СК работают на месте происшествия", - рассказали в управлении.-0-