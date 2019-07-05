В Камбодже построят "пятизвездочную" тюрьму

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Камбоджи заканчивают строительство тюрьмы "Прей Сар" с камерами повышенной комфортности, пишет
В новостройке расположены просторные камеры на одного, двух, трех и четырех заключенных. Предполагается, что здесь будут содержать преступников, способных оплатить комфортное пребывание за решеткой.
Тюрьмы в Камбодже переполнены, заключенные спят полусидя на полу. Осужденные и подследственные зачастую содержатся в одних помещениях.-0-
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