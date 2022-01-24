В Камеруне из-за пиротехники загорелся потолок в ночном клубе: погибли 16 человек

24 января, Яунде /БЕЛТА - Синьхуа/. По меньшей мере 16 человек погибли, еще восемь получили тяжелые ранения в результате пожара в ночном клубе столицы Камеруна Яунде.
Пострадавшие в настоящее время получают медицинскую помощь в больнице.
Причиной пожара стал запуск пиротехники в заведении, который привел к возгоранию потолка с последующим взрывом. Это посеяло панику среди посетителей клуба, в результате чего образовалась массовая давка.
"За 10 секунд весь потолок был охвачен огнем, отовсюду повалил густой дым. Люди стали пробираться к единственному выходу. Все толкали друг друга, даже переступали через тела погибших", - рассказал корреспондент "Синьхуа", который был очевидцем событий.
В местной полиции отметили, что по числу жертв данный инцидент стал самым крупным в стране за последнее время.-0-