В Камеруне обстреляли пассажирский самолет

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет авиакомпании Cameroon Airlines обстреляли при подлете к аэропорту города Баменда на северо-западе Камеруна. Об этом сообщило агентство
"Самолет приземлился благополучно, жертв и пострадавших нет, ущерб оценивается", - говорится в заявлении Cameroon Airlines. Авиалайнер совершал регулярный рейс из города Дуала в Баменду - административный центр Северо-Западного региона страны.
Радиостанция BBC передает, что в обшивке самолета есть пулевые пробоины.-0-