В Камеруне похищены иностранные моряки

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные похитили моряков из европейских и азиатских стран в Камеруне. Об этом сообщает агентство France-Presse .

Моряки были захвачены на борту их судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала. Есть предположение, что это сделали нигерийские пираты. Точной информации о количестве похищенных и их национальной принадлежности пока нет.

Местная береговая охрана начала поиски моряков.-0-