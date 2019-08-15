В Камеруне похищены иностранные моряки

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные похитили моряков из европейских и азиатских стран в Камеруне. Об этом сообщает агентство
Моряки были захвачены на борту их судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала. Есть предположение, что это сделали нигерийские пираты. Точной информации о количестве похищенных и их национальной принадлежности пока нет.
Местная береговая охрана начала поиски моряков.-0-
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