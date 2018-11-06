В Камеруне похитили 79 школьников

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные похитили около 80 человек в Камеруне, сообщает Euronews.
Утром 5 ноября вооруженные бандиты ворвались в спальню колледжа в городе Баменда на северо-западе страны. Они забрали 79 школьников и двух служащих, которых увезли в неизвестном направлении. Власти организовали поиск похищенных.
СМИ связывают инцидент с сепаратистами из числа англоязычного меньшинства, которые проживают в этом регионе. -0-
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