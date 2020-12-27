В Камеруне при столкновении автобуса с грузовиком погибли 37 человек

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западе Камеруна при столкновении автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 37 человек, еще 18 получили травмы, сообщает ABC News со ссылкой на Associated Press.

Автобус направлялся в столицу Камеруна Яунде из города Фумбан и врезался на трассе в грузовик. Всего в нем находились более 60 человек.

Часть путешественников собиралась провести Новый год со своими семьями и возвращалась с рождественских праздников. Некоторые пассажиры занимались бизнесом и доставляли подарки к Новому году.

Не исключено, что число жертв может вырасти.-0-