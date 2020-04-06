В Камеруне семь человек погибли при нападении боевиков

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь человек погибли в результате нападения террористов-смертников на деревню в северном Камеруне. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse.

Инцидент произошел вечером 5 апреля в районе населенного пункта Амшид недалеко от границы с Нигерией. Атаку произвели, предположительно, боевики радикальной исламистской группировки "Боко харам", сообщили местные власти и полиция. Уточняется, что среди погибших - глава поселения и двое подростков.

Другие подробности инцидента не приводятся, начато расследование.-0-