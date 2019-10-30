В Камеруне свыше 40 человек погибли из-за оползня

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами оползня, вызванного проливными дождями в западном Камеруне, стали по меньшей мере 42 человека, сообщает Reuters .

По словам губернатора Западного региона Ава Фонка Августина, трагедия произошла в селении Бамунгум. Среди найденных погибших были тела 26 детей. Десятки человек пропали без вести, разрушены более 20 домов, сообщает местный телеканал CRTV.

Спасательные работы были прерваны 29 октября из-за возобновившихся сильных дождей. По сообщению CRTV, поиск оставшихся под обломками будет продолжен 30 октября. Власти Камеруна направили в район бедствия воинские подразделения для оказания помощи населению затронутых наводнением районов.-0-