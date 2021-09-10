В Камеруне выпал снег

Фото из архива
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег выпал в Западном регионе африканской страны Камерун, сообщают РИА Новости со ссылкой на местную государственную телерадиовещательную компания CRTV.
По данным канала, в населенных пунктах Бана и Баку было зафиксировано выпадение града и снега.
Как заявил мэр Баны Жана-Батист Санга, это явление связано с изменением климата. После выпадения града оказались пробиты крыши нескольких домов, движение транспорта приостановлено, а ряду плантаций нанесен ущерб.
Министр-делегат юстиции Жан де Дье Момо также высказался о ситуации с непогодой. Он, как передает издание Actu Cameroun, назвал снег "проклятьем", которое "разрушит сельское хозяйство".-0-