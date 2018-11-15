В Канаде 25 человек пострадали в ДТП с автобусом

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП с участием рейсового автобуса в канадском Торонто пострадали 25 человек, сообщает канадский телеканал CTV.

Пострадавшие доставлены в больницу, сейчас их жизни ничто не угрожает.

По информации полиции, автобус врезался в мачту городского освещения. В момент аварии в салоне было 45 человек.

О причинах дорожно-транспортного происшествия пока не сообщается.-0-