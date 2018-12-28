В Канаде баржи сорвались с якоря и повредили объекты в порту

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две сцепленные баржи, каждая размером с футбольное поле, перевозившие морские контейнеры, сорвались с причала и начали дрейфовать в порту канадского Ванкувера. Они повредили базу гидросамолетов, ресторан и две дорогие яхты в гавани. Общие убытки оцениваются в $1 млн. Об этом сообщает канадская телерадиостанция CBC News.

При помощи двух буксиров, двух портовых судов и полицейской лодки за три часа удалось оттянуть баржи к месту стоянки и пришвартовать.

Начато расследование инцидента, установлены компании-владельцы барж.-0-