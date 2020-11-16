В Канаде более 100 тыс. человек из-за непогоды остались без электричества

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 100 тыс. человек остались без электроснабжения из-за сильного ветра, обрушившегося на южную часть восточной канадской провинции Онтарио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.
Стихия бушевала ночью в районе озер Эри и Гурон, в частности, пострадали жители городов Порт-Альберта и Виндзора. По данным Национального метеобюро, скорость ветра местами превышала 100 км/ч (28 м/с). В результате в регионе были повалены сотни деревьев, повреждены линии электропередачи, с многих домов порывами ветра были сорваны крыши.
Как сообщили в местной энергосетевой компании, аварийные бригады уже устраняют последствия разгула стихии, их планируется завершить до конца понедельника.
О пострадавших информации не поступало.-0-