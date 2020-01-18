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18 января 2020, 17:38

В Канаде более 20 тыс. домов остались без электричества из-за снегопада

Фото CTV
Фото CTV

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 тыс. домов остались без электроснабжения на острове Ньюфаундленд в Канаде, на который обрушился мощный снежный шторм. Об этом сообщает телеканал CTV.

По данным Национального метеобюро, со вчерашнего вечера местами уже выпало более 70 см снега. При этом порывы ураганного ветра достигают 42 м/с.

Власти города Сент-Джонс - крупнейшего города острова Ньюфаундленд - объявили о введении режима чрезвычайной ситуации. Должны закрыться все госучреждения, банки, офисы и магазины, а на улицах разрешено движение только спецтранспорта. Непогода уже стала причиной отмены и задержки десятков авиарейсов.-0-

Режим ЧС введен из-за снежного шторма на острове НьюфаундлендРежим ЧС введен из-за снежного шторма на острове Ньюфаундленд
Непогода сопровождается ураганным ветром с порывами до 150 км/ч. Мощный снежным шторм пришел со стороны Атлантического океана.

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