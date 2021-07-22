В Канаде более 3 тыс. человек покинули свои дома из-за лесных пожаров

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. человек были эвакуированы в западной канадской провинции Британская Колумбия из-за продолжающихся лесных пожаров, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Еще 16 тыс. домохозяйств могут получить приказ на эвакуацию в ближайшее время. Во вторник власти региона на фоне лесных пожаров ввели в провинции режим чрезвычайной ситуации.

В настоящее время в Британской Колумбии зафиксировано около 300 лесных пожаров. В ликвидации возгорания участвуют 3,1 тыс. человек, в том числе пожарные из провинций Альберта, Квебек и Нью-Брансуик, а также канадские военнослужащие. В выходные в регион должны прибыть из разных частей Канады еще 500 пожарных, а также 100 пожарных из Мексики. К тушению огня привлечены 178 вертолетов и самолетов.

Распространению огня способствует сильный ветер и жаркая погода. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Между тем у спасателей, борющихся с лесными пожарами, неизвестные украли оборудование на сумму 42 тыс. канадских долларов ($33,3 тыс.). Первая кража была зафиксирована 10 дней назад. Тогда неизвестные унесли снаряжение стоимостью 2 тыс. канадских долларов ($1,59 тыс.). На прошлой неделе пожарные заявили в полицию о пропаже из их трейлеров оборудования на 40 тыс. канадских долларов (более $31,7 тыс.). В частности, воры похитили насосы, бензопилы и генераторы.-0-