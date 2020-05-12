В Канаде число выздоровевших впервые превысило количество зараженных коронавирусом

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выздоровевших в Канаде впервые превысило число зараженных коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные канадского Минздрава.

По состоянию на 11 мая, в стране 32 994 ранее инфицированных уже полностью вылечились, а 31 994 продолжают бороться с коронавирусом. За последние сутки в Канаде зарегистрировано 1 133 случая заражения, всего из-за COVID-19 умерли 4 993 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 регионов страны. Больше всего заразившихся в провинциях Квебек (38 469), Онтарио (20 546) и Альберта (6 300). Тест на наличие коронавируса в Канаде прошли свыше 1,1 млн человек.

Премьер-министр Джастин Трюдо 28 апреля заявил, что Канада находится на полпути к выходу из кризиса, вызванного пандемией. Ранее он сказал, что согласно прогнозам правительства пик болезни в стране придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли.-0-