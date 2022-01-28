В Канаде дальнобойщики протестуют против ковидных ограничений

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автоколонна канадских дальнобойщиков, протестующих против ковидных ограничений, прибыла в Торонто, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

Акция протеста намечена на 29 января в Оттаве, которая находится примерно в 400 км к востоку от Торонто. Колонна движется по одному из скоростных шоссе, проходящих через мегаполис. Вдоль обочин дорог и на мостах стоят сотни местных жителей с флагами Канады и транспарантами, которые приветствуют участников конвоя.

Автоколонна состоит из нескольких десятках тысяч автомобилей. "Конвой за свободу - 2022" был сформирован в середине января на фоне введения требования паспортов о вакцинации у водителей большегрузных автомобилей, пересекающих границу с США. Участники автопробега намерены требовать от Оттавы не только отменить это решение, но и снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения.-0-