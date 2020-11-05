В Канаде из-за коронакризиса закрываются 15 газет

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский медиахолдинг Postmedia прекратит выпуск 15 печатных газет в общинах Манитобы и некоторых районах Онтарио из-за вызванного пандемией COVID-19 экономического спада. Об этом сообщает канадская радиовещательная корпорация CBC News.

В письме к сотрудникам президент Postmedia Эндрю Маклауд заявил, что компания испытала существенное падение доходов от рекламы из-за пандемии COVID-19. В связи с этим 15 местных газет в Манитобе и Онтарио будут закрыты навсегда, поскольку их работу более невозможно поддерживать финансово.

Маклауд также заявил, что компания попытается найти способы сохранения своего цифрового присутствия в населенных пунктах, где были закрыты печатные газеты. "Людям надо понять, что эта отрасль уже длительное время сталкивается с серьезными угрозами", - подытожил издатель.

Как уточняется, все 15 газет выходят еженедельно и все, кроме двух, являются бесплатными. Последние печатные издания выйдут 4 мая.-0-