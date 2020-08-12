В Канаде из-за лесных пожаров эвакуируют людей

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали около 3,8 тыс. жителей населенного пункта Ред-Лейк в провинции Онтарио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

Всего в Ред-Лейк проживают примерно 4,1 тыс. человек. Часть из них перевезли на самолетах в ближайшие населенные пункты. О пострадавших и разрушениях информации пока нет.

Как сообщает противопожарная служба региона, лесные пожары бушуют в непосредственной близости от города, при этом ветер гонит огонь в его сторону. Площадь возгорания оценивается в 750 га.