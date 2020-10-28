В Канаде из-за последствий заражения коронавирусом умерли более 10 тыс. человек

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число инфицированных коронавирусом возросло в Канаде за последние сутки на 2674 до 222 887 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

В понедельник ведомство проинформировало о 2531 новом случае инфицирования. "В Канаде зарегистрирован 10 001 летальный исход, за последние 24 часа умерли 28 пациентов. Тестирование на коронавирус прошли 9,7 млн канадцев, выздоровели 186,4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Первый случай заражения коронавирусом в стране зафиксировали 15 января. Резкое увеличение числа заразившихся отмечается с начала сентября. Рост наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба и Онтарио, на которые приходится более 90% всех случаев заражения. 23 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна уже столкнулась со второй волной пандемии, которая может быть хуже, чем первая.-0-