В Канаде из-за угрозы прорыва дамбы эвакуировали 250 человек

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 250 человек эвакуировали в провинции Квебек (Канада) из-за угрозы прорыва дамбы, вызванного весенним половодьем, сообщает канадский телеканал CTV .

Власти приняли решение эвакуировать жителей небольших поселений, расположенных поблизости к дамбе. Дамба находится примерно в 140 км к западу от Монреаля.

По данным телеканала, в канадских провинциях Квебек и Нью-Брансуик из-за разлива рек более 2,5 тыс. домов оказались в зоне подтопления. В эти регионы направили около 1 тыс. военных для сооружения инженерных защитных сооружений и оказания помощи жителям.

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