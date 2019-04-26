В Канаде из-за угрозы прорыва дамбы эвакуировали 250 человек

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 250 человек эвакуировали в провинции Квебек (Канада) из-за угрозы прорыва дамбы, вызванного весенним половодьем, сообщает канадский телеканал
Власти приняли решение эвакуировать жителей небольших поселений, расположенных поблизости к дамбе. Дамба находится примерно в 140 км к западу от Монреаля.
По данным телеканала, в канадских провинциях Квебек и Нью-Брансуик из-за разлива рек более 2,5 тыс. домов оказались в зоне подтопления. В эти регионы направили около 1 тыс. военных для сооружения инженерных защитных сооружений и оказания помощи жителям.
Власти Оттавы объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с прогнозом о критическом повышении уровня воды в реке Оттаве.-0-
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