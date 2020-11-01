В Канаде мужчина в средневековой одежде и с оружием напал на людей

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате нападения вооруженного холодным оружием мужчины в канадском городе Квебек. Об этом сообщили по местной радиостанции Radio Canada.

Ранее полиция Квебека на своей странице в Twitter сообщала о том, что разыскивает мужчину, нападавшего с холодным оружием на людей. Он был одет в "средневековую одежду".

Вскоре правоохранители заявили о том, что подозреваемый в нападении задержан.-0-