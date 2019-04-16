В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли в результате стрельбы в городе Пентиктон в западной провинции Канады - Британская Колумбия. Об этом сообщает телеканал
Стрелявший сам сдался правоохранительным органам, придя в один из полицейских участков. Личность мужчины не раскрывается. Как стало известно, жертвами стали знакомые ему люди, проживавшие в двух разных районах города.
В настоящее время мужчина находится под стражей, мотивы его действий пока неизвестны.-0-
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