В Канаде начали задерживать организаторов акции протеста дальнобойщиков

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стражи порядка задержали одного из организаторов демонстрации протеста против ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, в Оттаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадский телеканал CBC.

По его данным, в столице задержана Тамара Лич. Она находится в полицейском участке.

Канадский телеканал CTV сообщил, что один из организаторов протестной автоколонны дальнобойщиков, прибывшей в Оттаву на манифестацию в конце января, Крис Барбер также был задержан полицейскими в столице Канады. Кроме него, стражи порядка доставили в участок еще несколько человек. О массовых задержаниях участников протеста пока не сообщается.

Канадские власти также начали замораживать банковские счета участников демонстрации протеста. "Эти меры принимаются и будут только усиливаться", - сказала заместитель премьер-министра страны Христя Фриланд. Она не уточнила, счета скольких канадцев заморожены. Власти координируют эти действия с банками и обосновывают это положениями специального закона о чрезвычайной ситуации. "Я хочу, чтобы те, кто участвует в незаконных блокадах и незаконной оккупации Оттавы, знали, что эти меры реальны, они применяются и будут иметь последствия", - подчеркнула Христя Фриланд.

Побывавший в центре Оттавы корреспондент ТАСС обратил внимание на значительное усиление полицейского присутствия на улицах. Здесь по-прежнему стоят сотни машин и дежурят сотни протестующих. Открыты точки горячего питания. "Мы будем стоять до конца", - заявил один из участников протеста.

14 февраля либеральное правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо впервые в истории страны применило закон о ЧС для пресечения протестов дальнобойщиков, которые проходят не только в столице. 16 февраля полицейские начали раздавать протестующим в Оттаве предупреждения о необходимости немедленно прекратить акцию протеста и покинуть центр города. В нем стражи порядка ссылаются на закон о ЧС, согласно которому подобные формы протеста являются незаконными, а отказ покинуть город приведет к задержанию, крупным штрафам, лишению водительских прав и лицензий дальнобойщика, а также изъятию транспортных средств. В тот же день полиция заявила, что в ближайшее время начнет операцию по завершению митинга.

Демонстрация протеста началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией.-0-