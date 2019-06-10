В Канаде намерены отказаться от товаров из пластика к 2021 году

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование определенных одноразовых предметов из пластика будет запрещено в Канаде с 2021 года. Об этом в понедельник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает ТАСС.

"Мы делаем шаг вперед к запрету токсичного одноразового пластика с 2021 года. Этого ждут от нас канадцы", - сказал он. По его словам, в некоторых провинциях страны уже сейчас действуют запреты на те или иные виды одноразового пластика. Впрочем, по словам канадского премьера, такой подход должен затрагивать все регионы.

Трюдо заявил, что данный вопрос будет обсужден с местными производителями пластиковой продукции, а затем составят список предметов, которые нельзя будет использовать в Канаде. Данный запрет, вероятнее всего, коснется пластиковых пакетов, одноразовых столовых приборов, тарелок, трубочек для напитков.

К тому же планируется разработать законы, позволяющие привлекать к ответственности производителей за неутилизированные пластиковые отходы, а также увеличить число перерабатываемого пластика.

На сегодняшний день запреты на одноразовые пластиковые пакеты введены в шести муниципалитетах трех канадских провинций - Альберты, Квебека и Манитобы. Власти провинции Онтарио также планируют ввести запрет на использование одноразового пластика.

Ежегодно около 150 млн тонн пластиковых отходов попадают в Мировой океана. При этом в Канаде перерабатывается около 10% всего пластикового мусора.-0-