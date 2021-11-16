В Канаде не менее 275 человек заблокированы в автомобилях на трассе из-за оползней

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 275 человек, в том числе 50 детей, оказались в ловушке на автомобильной трассе в горной местности в провинции Британская Колумбия из-за оползней, вызванных проливными дождями, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

По его информации, в настоящее время идет спасательная операция с привлечением вертолетов Вооруженных Сил Канады. По предварительным данным, на этом участке трассы могут находиться до 100 автомобилей.

Ранее сообщалось, что два больших оползня вечером 14 ноября перекрыли движение на одном из участков автотрассы в районе города Агассис, который находится в 97 км к востоку от Ванкувера. Пока спасателям удалось вывезти 14 человек, несколько из них были доставлены в больницу. Информации о жертвах не поступало.

В Британской Колумбии за последние сутки уже выпало 230 мм осадков в виде дождя, что составляет почти месячную норму. По данным синоптиков, до конца 15 ноября может выпасть в общей сложности до 300 мм осадков. В связи с этим в регионе фиксируются массовые подтопления, часть жителей вынуждена покинуть свои дома. Местами нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение.-0-