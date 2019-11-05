5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Канаде неизвестный застрелил мужчину около торгового центра. Инцидент произошел в городе Этобико в провинции Онтарио, сообщает телеканал CBC .

По словам очевидцев, водитель автомобиля, подъехавшего к торговому центру, начал стрелять в мужчину, который находился рядом со зданием магазина.

В результате пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений. Нападавший с места преступления скрылся на машине.

Полиция ведет розыск злоумышленника.-0-