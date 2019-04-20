В Канаде обрушилась веранда дома – пострадали 18 гостей свадьбы

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемнадцать человек пострадали в результате обрушения веранды дома в Лэнгли (провинция Британская Колумбия) во время свадебной вечеринки. Об этом сообщил телеканал CBC .

Инцидент произошел, когда на веранде собрались более 100 человек. Конструкция не выдержала такого количества гостей и обрушилась. 18 человек получили травмы, в основном переломы. Один пострадавший доставлен в больницу воздушным транспортом в критическом состоянии.-0-