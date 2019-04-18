В Канаде под лавиной погибли три альпиниста

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три альпиниста погибли в результате схода лавины в горах канадского национального заповедника Банф (западная провинция Альберта). Об этом сообщил телеканал CTV .

Инцидент случился, когда спортсмены пытались преодолеть путь на восточный склон пика Хаус, который считается одним из самых трудных подъемов на территории национального заповедника. Поиски тел погибших приостановлены из-за угрозы схода новых лавин в этом месте.

Фамилии погибших не называются. Известно только, что это были профессиональные альпинисты из США и Европы. Другой информации пока не поступало.-0-