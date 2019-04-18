В Канаде под лавиной погибли три альпиниста

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три альпиниста погибли в результате схода лавины в горах канадского национального заповедника Банф (западная провинция Альберта). Об этом сообщил телеканал
Инцидент случился, когда спортсмены пытались преодолеть путь на восточный склон пика Хаус, который считается одним из самых трудных подъемов на территории национального заповедника. Поиски тел погибших приостановлены из-за угрозы схода новых лавин в этом месте.
Фамилии погибших не называются. Известно только, что это были профессиональные альпинисты из США и Европы. Другой информации пока не поступало.-0-
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