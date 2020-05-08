В Канаде полиция задержала злоумышленников, поджигавших вышки мобильной связи

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция канадской провинции Квебек задержала мужчину и женщину, которых обвиняют в поджоге вышек мобильной связи. Об этом сообщил телеканал CTV.

Их задержали ночью 7 мая при поджоге двух вышек в пригородах Монреаля. Злоумышленники взяты под стражу, правоохранители выясняют их причастность к пяти аналогичным поджогам, которые случились недавно в этом районе.

Полиция полагает, что эти случаи вызваны набирающей в последнее время популярность в интернете теорией, что распространение коронавируса может быть связано с сетями 5G. При этом не уточняется, как именно сети 5G могут способствовать распространению инфекции. В Канаде пока еще обсуждается вопрос перехода на 5G, а на вышках стоит 3G- и 4G-оборудование.-0-