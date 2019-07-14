В Канаде потерпел крушение самолет - трое погибли, один пострадал

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли и один пострадал при падении небольшого самолета в канадской провинции Квебек. Об этом сообщил телеканал
Инцидент произошел в отдаленном районе на севере провинции недалеко от озера Булинь. На месте ЧП спасатели обнаружили трех погибших мужчин и одного травмированного, которого на вертолете доставили в больницу.
Начато расследование.-0-
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