В Канаде потерпел крушение самолет - трое погибли, один пострадал

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли и один пострадал при падении небольшого самолета в канадской провинции Квебек. Об этом сообщил телеканал CTV .

Инцидент произошел в отдаленном районе на севере провинции недалеко от озера Булинь. На месте ЧП спасатели обнаружили трех погибших мужчин и одного травмированного, которого на вертолете доставили в больницу.

Начато расследование.-0-