В Канаде при стрельбе в церкви погиб прихожанин

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, еще один - получил ранения в результате стрельбы в церкви в городе Сэлмон-Арм провинции Британская Колумбия в Канаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV .

Инцидент произошел во время службы в Церкви Христа.

25-летний мужчина вошел в помещение и несколько раз выстрелил в двух прихожан. Один из них погиб на месте, второй был госпитализирован.

Полиция задержала стрелка. Его имя не раскрывается. По предварительной информации, преступление не связано с религиозными мотивами задержанного.

Сэлмон-Арм находится примерно в 460 км к северо-востоку от Ванкувера - крупнейшего города Британской Колумбии.-0-