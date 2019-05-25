В Канаде разбился самолет, погибли 2 человека

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при падении небольшого самолета в провинции Квебек в Канаде. Об этом 25 мая сообщил телеканал CTV .

Инцидент произошел в 90 км к северо-востоку от Монреаля. На место ЧП прибыли бригады скорой помощи, но спасти пилота и пассажира не удалось. Их личности устанавливаются.

По факту авиакатастрофы начато расследование.-0-