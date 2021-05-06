В Канаде разрешена вакцина Pfizer для детей в возрасте с 12 лет

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канада разрешила использование вакцины от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Такую информацию сообщает BBC.

Это первая страна, которая сделала это для этой возрастной группы. Министерство здравоохранения страны приняло решение на основании данных третьей фазы клинических испытаний на детях этого возраста.

Департамент установил, что эта вакцина безопасна и эффективна при использовании в этой более молодой возрастной группе. Канада уже разрешила использование вакцины Pfizer у людей старше 16 лет.-0-