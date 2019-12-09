В Канаде сошел с рельсов железнодорожный состав

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько вагонов товарного состава с нефтью сошли с рельсов в канадской провинции Саскачеван недалеко от города Гернси, сообщил телеканал CTV.

После схода вагонов с рельсов начался пожар. Из-за сильного задымления перекрыта близлежащая автострада.

По предварительной информации, никто не пострадал, эвакуация населения не проводилась. Сколько вагонов сошло с рельсов, пока не известно.

Владелец состава компания CN проинформировала, что аварийные бригады уже работают на месте ЧП, утечки топлива в близлежащие водоемы нет.-0-