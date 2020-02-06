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06 февраля 2020, 22:31

В Канаде сошел с рельсов состав с нефтью

Фото Twitter
Фото Twitter

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный пожар возник на месте схода с рельсов товарного состава с нефтью в канадской провинции Саскачеван. Около 100 местных жителей были эвакуированы. Об этом сообщил телеканал CBC.

Происшествие случилось в 100 км к юго-востоку от крупного города Саскатун и в 2,5 км к востоку от небольшого населенного пункта Гернеси. Местные власти приняли решение об эвакуации его жителей из-за сильного задымления. О жертвах и пострадавших не сообщается.

На место прибыли специалисты Совета по безопасности на транспорте Канады.

В результате инцидента поврежденными оказались 30 вагонов. Некоторые из них вспыхнули. Движение на близлежащих автодорогах перекрыто.-0-

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железнодорожная катастрофа Канада пожар
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